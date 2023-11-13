Kartal, Çalımbay’ın ilk maçında uçtu!

Spor Servisi

Süper Lig’in 12. haftasında Başakşehir’i konuk eden Beşiktaş, rakibini 1-0 yenerek ulusal takım arasına 3 puanla moralli girdi. Burak Yılmaz’ın takımdan ayrılmasının ardından Başakşehir karşısına kulübün en büyük efsanelerinden biri olan teknik direktör Rıza Çalımbay’la çıkan Beşiktaş, tecrübeli hocanın ilk maçında ilk galibiyetini elde etti. Önceki gün siyah-beyazlı takımdaki mesaisine başlayan Rıza Çalımbay, tek antrenmanla çıktığı maçı Jackson Muleka’nın attığı golle kazandı. Bu sezon aldığı istikrarsız sonuçlarla şampiyonluk yarışından uzaklaşan siyah-beyazlı ekip, puanını 22’ye yükseltti.

ZAYNUTDİNOV HASTANELİK OLDU

Beşiktaş’ta sakatlar listesine eklenen son oyuncu Baktiyor Zaynutdinov oldu. Karşılaşmanın 37. dakikasında Opoku ile Beşiktaş yarı alanında girdiği mücadele sonrasında yüzüne aldığı darbeyle yerde kalan Zaynutdinov mücadeleye devam edemedi. Bir süre yerde kalan ve sağlık ekibinin müdahale ettiği siyah-beyazlı oyuncu daha sonra tedavisinin devamı için kulübeye alındı. Oyuna devam edemeyen Zaynutdinov 40. dakikada yerini Rachid Ghezzal’a bıraktı.

Beşiktaş’ta Ante Rebic sarı kart cezalısı oldu. 45+1. dakikada rakibinin ayağına basan siyah-beyazlı oyuncu, Yılport Samsunspor maçında cezalı durumu düştü. Rebic; Pendikspor, Galatasaray ve Bitexen Antalyaspor maçlarında da sarı kart görmüştü.

ÇALIMBAY’A BÜYÜK DESTEK

Beşiktaşlı taraftarlar, teknik direktör Rıza Çalımbay’a büyük destek gösterdi. Haftalardır yönetimi ve oyuncuları protesto eden siyah-beyazlı taraftarlar, "Beşiktaş’ın çocuğu Rıza Çalımbay" diye tezahürat yaparken, maç sonundaki galibiyet üçlüsüne tecrübeli teknik adam da katıldı.