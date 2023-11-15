Kartal'da bisikletli kadını takip ederek tacizde bulunan erkek tutuklandı

Kadıköy'de bisiklet süren bir kadının arkasından otomobiliyle Kartal'a kadar takip ederek cinsel tacizde bulunan Ersin Naci K. "Teşhir suretiyle cinsel taciz" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadın 15.11.2023 15:12 Giriş: 15.11.2023 15:12

Güncelleme: 15.11.2023 15:19 Kaynak: DHA

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İstanbul Kartal'da bisiklet kullanan bir kadını takip ettikten sonra cinsel tacizde bulunan Ersin Naci K. isimli erkek tutuklandı. Olay, dün sabah saatlerinde sahil yolunda meydana geldi. Sosyal medyada da yayınlanan görüntülere göre, sahil yolunda bisiklet süren bir kadın, bir otomobilin 15 dakika boyunca arkasında yavaş yavaş ilerlediğini gördü. Şüphelenerek yavaşlayan kadın telefonunu çıkararak video çekmeye başladı. Çekilen görüntülerde, arkadan gelen otomobilin sürücüsünün bisikletli kadına cinsel tacizde bulunduğu görüldü. Olayın ardından Ersin Naci K. isimli erkek, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen Ersin Naci K., tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Ersin Naci K. "Teşhir suretiyle cinsel taciz" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bisikletli kadını taciz eden erkekten inanılmaz savunma