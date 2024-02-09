Kartal'da İngiliz öğretmen Katie'yi katleden erkek tutuklandı

Kartal'da İngiliz öğretmeni öldürüp intihar girişiminde bulunan Mustafa Gülter isimli erkek tutuklandı.

Kartal'da, anaokulunda İngilizce öğretmenliği yapan Katie Erorbay'ı öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan taksi şoförü Mustafa Gülter, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

İngiliz vatandaşı Katie Erorbay'ı, 1 Şubat'ta, öğretmenlik yaptığı anaokulundan çıkıp evine gitmek için aracına bindiği sırada silahla öldürüp ardından intihar girişiminde bulunan Mustafa Gülter, hastanedeki tedavisinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyete götürülen Mustafa Gülter, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne gönderildi.

Savcılıkça ifadesi alınan şahıs tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakim, Mustafa Gülter'in "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Hayatını kaybeden Katia Erorbay'ın Hakan Erorbay ile evli olduğu, evliliklerinden bir çocukları olduğu öğrenilmişti. Taksi şoförü Mustafa Gülter'in, Erorbay'a takıntılı biri olduğu sık sık okul çıkışına giderek İngilizce öğretmenini rahatsız ettiği belirtilmişti.