Kartal'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Kartal'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kırmızı ışıkta bekleyen 2 cipe çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
İstanbul'un Kartal ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Uğur Mumcu Mahallesi Şehit Aydın Çelik Caddesi'nde aynı yönde ilerleyen Mehmet Y. idaresindeki 34 TZ 3938 plakalı otomobil, Merve Ç'nin kullandığı 34 RY 1908 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FKL 465 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücülerden Mehmet Y. ile yanındaki Yunus Y. ve Semra T. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis yolda güvenlik önlemi alırken, yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Zincirleme kazaya karışan araçlarda hasar oluştu.