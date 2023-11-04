Kartal'ın Kadıköy'deki hedefi 20'de 20 yapmak

İsmail Kartal yönetiminde sezona çok iyi bir başlangıç yaparek ligde ve Avrupa'da toplamda oynadığı 19 maçı da kazanan Fenerbahçe, Süper Lig'de bugün Trabzonspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Binlerce Fenerbahçe taraftarı hakem açıklanmasının ardından "operasyon çekiliyor" yorumunda bulundu. Ligde 28 puanlı Galatasaray'ın 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturan sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u mağlup ederek zirvedeki yerini korumayı amaçlıyor.

İstikrarsız oyun ve puan kayıpları nedeniyle teknik direktör değişiminin yaşandığı bordo-mavili takım, ligin geri kalanında Abdullah Avcı önderliğinde başarı arıyor. Avcı'nın ikinci döneminde çıktığı 2 müsabakadan 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Fenerbahçe'den 3 puanı koparmak istiyor.

∗∗∗

SÜPER LİG'DE BUGÜN

13.30 İstanbulspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Yılport Samsunspor-Atakaş Hatayspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)