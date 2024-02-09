Kartal’da annesini ve kardeşini rehin alan kişi gözaltına alındı

İstanbul Kartal'da annesi ve erkek kardeşini bıçak zoruyla rehin alan erkek, gözaltına alındı.

İstanbul'un Kartal ilçesinde annesini ve kardeşini rehin alan kişi ikna edilerek gözaltına alındı.

Atalar Mahallesi Önder Sokak’ta akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen M.K. bilinmeyen bir nedenle annesini ve erkek kardeşini rehin aldı.

Polis ekiplerinin uğraşları sonucu Metin Karakulak ikna edildi. Şahıs polis aracına bindirilerek götürüldü.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği çalışmalar sonucu ikna edilen şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.