Kartlı işlem 324 milyonu aşarak zirveye yükseldi

Ekonomi Servisi

Merkez Bankası verilerine göre banka kartı ve kredi kartı işlem adetleri 8 Mart haftasında; 324 milyonu aştı ve aralık ayının son haftasındaki son rekorunu geçerek tarihi zirvesine yükseldi. Verilere göre en yoğun işlem yapılan segment 111 milyon adetle market ve alışveriş merkezleri oldu. Son rekor yılbaşından önce geleneksel olarak alışveriş haftası olan 29 Aralık haftasında kaydedilmişti.

Verilere göre en yoğun işlem yapılan segment 111 milyon adetle market ve alışveriş merkezleri oldu. Harcama tutarlarında da yüksek seviyenin devam ettiği görüldü. Banka ve kredi kartı harcamaları 251,9 milyar TL oldu. Bir önceki hafta kartlı harcamalarda 262,6 milyar TL ile rekor kaydedilmişti.