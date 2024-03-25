Kartlı ödemelerde yüksek artış sürüyor

BKM verilerine göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla şubat ayında yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 152 artarak 1,01 trilyon lira oldu.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), şubat ayına ilişkin verilerini açıkladı. Buna göre, şubat ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 120,4 milyon, banka kartı sayısı 191,2 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 91,8 milyona çıktı. Ocak ayında kartlarla yapılan işlem tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 118 artarak 970,1 milyar TL olmuştu.

TOPLAM KART SAYISI DA ARTTI

Geçen yılın şubat ayı ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 18, banka kartı sayısında yüzde 11, ön ödemeli kart sayısında ise yüzde 23'lük artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise yüzde 15 artarak 403,4 milyona ulaştı.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla şubatta yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 152 artarak 1,01 trilyon lira oldu. Ödemelerin 843,1 milyar lirası kredi kartları ile yapılırken, 150,3 milyar lirasında banka kartları, 19 milyar lirasında ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Ödemelerde büyüme oranı, kredi kartlarında yüzde 166, banka kartlarında yüzde 94, ön ödemeli kartlarda ise yüzde 184 oldu.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla şubatta yapılan toplam ödeme sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artarak 1,36 milyar oldu. Ödemelerin 763,3 milyon adedi kredi kartları, 491,1 milyon adedi banka kartları, 106,6 milyon adedi ise ön ödemeli kartlarla yapıldı.

Ödeme sayılarında geçen yılın aynı dönemine göre büyüme oranı kredi kartlarında yüzde 41, banka kartlarında yüzde 27, ön ödemeli kartlarda ise yüzde 79 olarak kayıtlara geçti.