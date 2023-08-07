Kaş Marina'da imar rantı | Yaşam savunucularından çağrı: Planı iptal edin!

Kaş Çevre ve Kültür Derneği tarafından yapılan çağrıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya gelen yaşam savunucuları, Kaş Yat Limanı İmar Planı değişikliğine ilişkin bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Planın Kaş'a vereceği zarara dikkat çeken yaşam savunucuları, kamu yararı olmayan bu imar planının belediye meclisi tarafından reddedilmesini istedi.

Kaş Çevre ve Kültür Derneği'nin çağrısıyla bir araya gelen yaşam savunucuları siyasi parti ve dernekler Kaş Marina da yapılmak istenen imar değişikliğini Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde protesto etti.

Kurumlar adına basın açıklamasını Ahmet Murat Akoy gerçekleştirdi. Kaş Yat Limanı için gerçekleştirilecek olan imar değişikliği planının Kaş’ın doğal yapısını, siluetini bozacak, denizini daha da kirletecek ve çevreye kentsel yaşama telafisi mümkün olmayacak zararlar oluşturabileceğine dikkat çeken Aksoy, Antalya Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerine seslenerek kamu yararı oluşturmayan bu planın reddedilmesi çağrısında bulundu.

Yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Değerli dostlar, yaşam savunucuları, siyasi partilerin temsilcileri, Kaş gönüllüleri, duyarlı yurttaşlarımız…

Kaş Yat Limanı ( biz kısaca Kaş Marina ) İmar Planı değişikliğine ilişkin basın açıklamamıza hepiniz hoş geldiniz.

Bizimle birlikte olduğunuz destek verdiğiniz için hepinize teşekkür ederiz.

Bugün burada, Kaş’ın doğal yapısını, siluetini bozacak, denizini daha da kirletecek ve çevreye kentsel yaşama telafisi mümkün olmayacak zararlar oluşturabilecek resmi adıyla Kaş Yat Limanı İmar Planı değişikliğine itirazlarımızı seslendirmek ve karar vericilere sesimizi duyurmak için toplandık.

"YAPILAŞMA 2 KATINA ÇIKACAK"

Bu plan değişikliğini ile neler olacak, kısaca göz atalım:

• Söz konusu imar planı değişikliği Marina sahasındaki yapı yüksekliğinin 4,5 mt’den 6,5 mt çıkacak.

• Yapılaşma yaklaşık 2 katına çıkacak.

• Denize 124 ve 242 mt uzunluğunda iki yüzer iskele yapılacak; yat bağlama kapasitesi en az 122 adet artırılacak. (Planda 266 adete kadar çıkarılabilir notu var )

• Yat çekek yeri daraltılarak denize sıfır dükkanlar (bir nevi yatay AVM) inşa edilecek, önüne denizin üstüne asma yürüyüş yolu yapılacak.

"DENİZ KİRLİLİĞİ ARTACAK"

Bunlar gerçekleşirse:

• Marina bu haliyle bile Kaş’ın denizini kirleten iki tesisten biri olarak tespit edilmişken, yat bağlama kapasitesinin minimum 122 adet artırılması Bucak Denizi'nin kirliliğini artıracağı aşikardır.

• Marina yapımına başlanmasından itibaren halkın deniz kıyısını serbestçe kullanmasının önünü zaten kesmiştir; şimdi kat yüksekliği 2 mt daha artırılarak deniz manzarasıyla arasına duvar örülmüş olacaktır.

• Yükseltilen duvarlar Kaş’ın siluetini de iyice bozacaktır.

• Yaratılacak ilave otel-dükkan- sair işletmelerin kapasite artışlarının getireceği araç trafiği yükü de Kaş’ın kördüğüm olan trafik ve otopark sorununu iyice içinden çıkılmaz hale getirecektir.

• Yat Limanları denizciliğe hizmet için kurulması öngörülen ve bu nedenle özel imtiyazlar verilen yapılardır. Bu Plan ile işletmeci firmalara denizcilikle ilgisi olmayan dükkan, otel, kafe, restoran vb gibi rant tesisleri kapasitelerini artırma imkanı tanınmaktadır.

"HALKA DEĞİL ŞİRKETLERİN RANTINA HİZMET"

Özetle; Bu Plan halka hizmet için değil şirketlerin rantına hizmet için yapılmıştır. Kamu yararı yoktur!

Anayasamız gereği kıyılar halkındır; denizciliğe hizmet etsin diye tanınan imtiyazların eni-konu rant tesisleri için kullanılmasına, üstelik denizi iyice kirletmek pahasına izin verilmesine itiraz ediyoruz.

Buradan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin meclis üyelerine seslenmek istiyoruz:

Bu siyaset değil memleket meselesidir.

Karar verirken vicdanınızın sesini dinleyin.

Bir kez daha düşünün:

O sahil şeridi sizin dedenizden, babanızdan kalan tapulu öz malınız olsaydı bile kıyı kanunu gereği ilk 100 metresine otel-dükkan-restoran yapmanıza izin verilebilir miydi?

Oysa sizin-bizim öz malımız olan sahil bandı firmalara kiralanıyor. Neden? Denizciliğe hizmet etsinler diye. Denizciliğin gelişimini desteklemek için verilen imtiyazların, kıyıları yapılarla doldurmak için kullanılmasına, denizle aramıza yüksek duvarlar örülmesini lütfen reddedin.

O kıyılar, o deniz, o doğal yapı bizlere, hepimize emanet! Telafisi mümkün olmayan zararlar verilmesine onay vermeyin, bu tarihi ve vicdani bir sorumluluğunuzdur.

Buradan planı yapan ve ısrarla defalarca belediye meclislerinin önüne getiren ÇŞİD Bakanlığına da seslenmek istiyoruz:

Gelin bu planı iptal edin. Kaş’ta halk için, doğal çevreyi dokuyu koruyacak planlar yapın.

Kaş’ın doğasını, denizini, kentsel yaşamını daha fazla bozmayın; dağlar ve deniz arasında zaten alanımız dar, yaptığınız rant planlarıyla iyice daraltmayın.

Umarız sesimiz duyulur, umarız bu yanlıştan geri dönülür.

Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,"