Kaş Marina’da yapılaşma tehdidi

Antalya’da Kaş Marina’nın genişletilmesi için imar planı değişikliğinin önü açıldı. Plan değişikliğiyle beraber alanda otel, AVM ve yüzer iskele yapılmak isteniyor. Kaş Çevre ve Kültür Derneği üyeleri plana itiraz edecek.

Aycan KARADAĞ

Antalya’nın Kaş ilçesinde faaliyet gösteren Kaş Marina’nın genişletilmesi için imar planı değişikliği yapılmak isteniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sunulan imar planı değişikliyle, marinaya ek olarak ‘otel-AVM ve 2 yüzer iskele yapımı’ gerçekleşecek. Değişiklik ile marinanın kara alanı 58 bin 499 metrekareden 64 bin 211 metrekareye çıkacak. 2 yüzer iskele yapımıyla beraber 487 tekne bağlamalı kapasiteli marinaya 122 tekne bağlama alanı daha eklenecek.

Plan değişikliğinin 27 Temmuz 2023’te Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi İmar Komisyonu’ndan oy birliğiyle geçtiği öğrenildi. 7 Ağustos’ta ise Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin yapacağı toplantının gündemine girmesi bekleniyor. Kaş Çevre ve Kültür Derneği plana itiraz ederek, ilçenin siluetini ve doğal yaşamı bozacağını belirtti. Dernekten yapılan açıklamada, “Proje, işletmeci firmanın sunumunda görüldüğü üzere tamamen otel-AVM yapımı bir rant projesidir. Kamu yararı yoktur. Kaş’ın siluetini bozacak, kıyıdan deniz manzarasını, denizden kıyı manzarasını bozacak, halkın deniz ile bağlantısını iyice koparacaktır. Planda izin verilecek 2 iskele kapasitesi artışı, mevcutta tehlike sınırlarına yaklaşan deniz kirliliğini artıracak. Projede yaya girişi olarak gösterilen alan birinci derece arkeolojik sit alanıdır, planlama konusu yapılamaz. İzinler alınarak yapılması halinde kültür varlıklarının yok edilişine yol açacaktır” denildi.

DEĞİŞİKLİĞE İKİ KEZ RET

İmar planı değişikliği daha önce iki kez gündeme geldi. İlk olarak 4 Ocak 2021’de AKP’li Kaş Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle reddedildi. Ardından 1 Temmuz 2022’de meclis gündemine getirildi. AKP’li üyeler imar değişikliğine onay verirken CHP, MHP ve İyi Partili üyeler reddetti. Böylelikle imar planı değişikliği oy çokluyla reddedilmiş oldu. 1 Mart 2023’te ise tekrar belediye meclis gündemine yer aldı. Bu sefer AKP ve MHP’li üyelerin onay vermesiyle imar planı değişikliği kabul edildi ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi İmar Komisyonu’na gönderildi.