Kaş'ta AKP'den kalan: Belediye kasasında 1 lira yok, 400 milyon lira borç var

AKP'den CHP'ye geçen Antalya Kaş Belediyesi'nin başkanı Erol Demirhan, “400 milyon lira belediyenin borcu var. Kasada 1 lira yok. 500 bin liralık top alınmış böyle bir şey yok. 7 milyon lira iftar yemeği ihale etmişsiniz. 5 bin kişi yemek yedi mi orada” dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde 10 yıldır AKP’nin yönetiminde olan Kaş Belediyesi’ni kazanan CHP’nin adayı Erol Demirhan, Kaş Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda konuştu. Demirhan, AKP döneminde belediyede yaşanan mali usulsüzlüklere değindi. Demirhan, belediyenin 400 milyon lira borcu olduğunu açıkladı.

Kaş Belediye Meclisi bugün toplandı. Demirhan, belediyenin mali tablosuna ilişkin konuştu. Demirhan, şunları söyledi:

"NEREDE ÇALIŞTIĞI BELLİ OLMAYAN KADROLULAR TESPİT EDİLECEK"

“Ufak da olsa bir tabloya baktık hiç iç açıcı değil. Şu anda 400 milyon lira belediyenin borcu var. Daha geride de var. Müteahhitlerin hepsi para istiyor, kasada 1 lira yok, İller Bankası’ndan gelen pay yeterse memurlara, işçilere vereceğiz. Büyük bir savurganlık var. Herkes kadro almış. Nerede ne yaptıkları da belli, onları da bulacağız.

Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Sahilde bir tane yol yapılıyordu görmüşsünüzdür. Ne görüyorsunuz orada? Tabelayı görmüşsünüzdür orada asılı olan fiyatı. 6 milyon 250 bin lira artı KDV. Para havadan bulunmuyor. 500 bin liralık top alınmış böyle bir şey yok. 7 milyon lira iftar yemeği ihale etmişsiniz, 5 milyon 700 bin artık KDV, bu paralarla kaç kişi yemek yedi? 5 bin kişi yemek yedi mi orada? 5 bin kişi yemek yedi diye yazılmış. Bunlar belediyenin cebinden çıkıyor başka bir yerden çıkmıyor."