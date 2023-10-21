Kasa Katılım Bankası'nın kuruluş izni iptal edildi

BDDK, dijital katılım bankası olması planlanan Kasa Katılım Bankası'nın kuruluş iznini, yasal süre içerisinde faaliyet başvuru yapmadığı gerekçesiyle iptal etti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Kasa Katılım Bankası'na verilen kuruluş iznini iptal etti.

BDDK'nin 19 Ekim'deki toplantısında, kuruluş izni verilen Kasa Katılım Bankası'nın, yasal süre içerisinde geçerli bir faaliyet başvuru yapmadığına dikkat çekildi.

Bu gerekçeyle kuruluş izninin iptal edildiği aktarılan kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Kurulun 19.10.2023 tarihli toplantısında, 18.10.2023 tarih ve E-43890421-101.01.01-98277 sayılı yazı ve eklerin incelenmesi sonucunda; Kurulun 07.07.2022 tarih ve 10263 sayılı Kararı ile kuruluş izni verilen Kasa Katılım Bankası A.Ş.'nin 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10 uncu maddesi ve Bankaların İzne Tabi İşlemleri ve Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinde yer alan süreler içerisinde Kanun ve Yönetmelik uyarınca Kuruma geçerli bir faaliyet izni başvurusu yapılmamış olması nedeniyle kuruluş izninin Kanunun 11 inci maddesinin (b) ve (c) bendi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir."

BDDK'nin 8 Temmuz 2022'de, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Great East Capital Bilgi Teknolojileri Yatırımları A.Ş., Adam Muhammed Sadıq, Maryam Khalid Al-Atteyah, Hector Fernando Sepul Veda Reyes Retena ve Yağmur Şatana tarafından, Kasa Katılım Bankası A.Ş. ismiyle dijital katılım bankası kurulmasına izin vermişti. Bankanın kuruluş sermayesinin 1,5 milyar lira olacağı bildirilmişti.