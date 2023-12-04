Kasım ayı enflasyon verileri bugün açıklanacak: Ekonomistlerin tahmini ne?

TÜİK, kasım ayı enflasyon rakamlarını bugün açıklayacak. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,68 artacağını tahmin etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı enflasyon verilerini bugün saat 10.00'da açıklayacak.

TÜFE'de temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan 4 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 29,41 olarak gerçekleşti.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,68 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3 en yüksek yüzde 4,60 aralığında yer aldı.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 62,61

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 61,36 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,61'e çıkacağı hesaplanıyor. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi de kasımda yüzde 66,80 oldu.

Kasım enflasyonunun belli olmasıyla memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısına ilişkin 5 aylık zam oranı netleşecek. 3 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla zam oranı belli olacak.