Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kasım ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Buna göre, kasım ayında ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,2 oranında artarak 23 milyar 11 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracat, son 12 ay itibarıyla yüzde 0,9 artışla 255 milyar 800 milyon dolara ulaştı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Kasım ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,2 oranında artarak tam 23 milyar 11 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir." dedi.

Kasım ayı ihracat verileri, İstanbul'da, Ticaret Bakanı Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'nin katıldığı toplantıyla açıklandı.

Bakan Bolat toplantıda yaptığı konuşmada, temmuz ayında başlayan ihracatın yükselişinin ağustos, eylül ve ekim aylarında devam ettiğini söyledi.

Kasım ayında da bu yükseliş trendinin sürdüğünü belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Kasım ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,2 oranında artarak tam 23 milyar 11 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece temmuz, ağustos, eylül ve ekimde olduğu gibi kasımda tarihimizin en yüksek ihracat rekorunu kırmış olduk. Ocak-kasım döneminde 11 ayda ihracatımız 232 milyar 900 milyon dolar yani yaklaşık 233 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu da geçen yılın 11 ayına kıyasla yüzde 0,7'lik bir artışa tekabül etti. Son 12 ay itibarıyla yüzde 0,9 artışla 255 milyar 800 milyon dolara ulaştık. Zaten Orta Vadeli Program (OVP) hedefimiz 255 milyar dolardı ama inşallah bir ay sonra karşılaştığımızda 256 milyar doları da görmeyi Allah nasip eder inşallah."

Bolat, "Hem üretimde durgunluk var hem ticarette gerileme var. Bunu uluslararası kuruluşların tahminlerinde de görüyoruz. OECD daha 2 gün önce 2023 yılı büyüme tahminini eylülde yüzde 3 demişken, bu haftaki raporunda yüzde 2,9'a düşürdü. O da gelişmekte olan ülkelerde ve Çin'deki büyümenin yüksekliği sayesinde oldu" dedi.

"KARARLI VE GÜÇLÜ EKONOMİ POLİTİKALARI"

"Burada Türkiye'miz pozitif bir şekilde dünyadan ayrıştı" diyen Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'mizde 2023 yılının 3. çeyreğinde ve mal ihracatı bir önceki 2. çeyreğe kıyasla yüzde 1,4 artarak 64,2 milyar dolar oldu. Türkiye G20 ülkeleri içinde mal ihracatını son 2 çeyrektir artırmayı başaran tek ülke konumunda. İhracattaki bu pozitif ayrışma ekonomik büyüme alanında devam ediyor. Türkiye 12 çeyrek üst üste, yani son 3 yıl üst üste arttırdığı ekonomik büyüme oranını 2023'ün 3. çeyreğine de taşıdı ve yüzde 5,9 gibi yüksek bir büyüme oranı elde etmeyi başardık. Böylece bu yılın ilk 9 ayında da yüzde 4,7'lik bir büyüme oranı elde ettik. 3. çeyrek verileri bakımından 38 üyesi olan OECD teşkilatı arasında en hızlı büyüyen ekonomi Türkiye ekonomisi oldu. G20 ülkeleri arasında Hindistan'ın ardından ikinci sırada yer aldık. Mal ve hizmet ihracatımızda küresel talepteki durgunluğa ve maalesef yaşadığımız acı depreme rağmen bu büyümenin içerisinde ihracatın katkısı yüzde 0,3 puan oldu."

Yatırımlarda ise makine teçhizat yatırımlarının etkisiyle yüzde 14,7'lik bir artış gerçekleştiğine işaret eden Bolat, "Yatırımların da büyümeye katkısı 3,4 puan oldu. Hem ihracatta hem yatırımlardan büyümeye sürdürülebilir kalıcı destek geldi. Böylece hedefimiz yatırım, üretim ve ihracatımızı arttırarak önümüzde cari işlemler hesabında kalıcı iyileştirmeyi sağlamak ve sürdürülebilir yüksek büyümeyi elde etmektir" diye konuştu.

Dış ticaret açığını değerlendiren Bolat, "İthalatımızda ciddi bir gerileme var ve eylül ayında cari işlemlerde fazla verdik. Ağustos ayında çok az bir açığımız vardı. Ekim ve kasım aylarında cari işlemler dengemizin aylık olarak dengede olmasını bekliyoruz az bir miktar fazla olabilir. 2 hafta sonra rakamlar açıklandığında göreceğiz" ifadelerini kullandı.