Kasımpaşa 3- Beşiktaş 1

Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen Beşiktaş, iç sahada üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı.

Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen Beşiktaş, iç sahada üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı.

İlk yarısı 1-1 beraberlikle sona eren mücadelede 3 puana Da Costa'nın attığı gollerle ulaşan Kasımpaşa puanını 26'ya yükseltirken, siyah-beyazlılar 29 puanda kaldı.

Kasımpaşa yenilgisiyle bu sezonki 7. mağlubiyetini alan Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda üst üste 3. mağlubiyetini yaşadı.

RAMS Başakşehir'i sahasında 1-0 yendikten sonra Fenerbahçe ve Corendon Alanyaspor maçlarının ardından Kasımpaşa'ya da mağlup oldu.

Üç maçı da 3-1'lik skorla kaybeden siyah-beyazlı ekip, kalesinde 9 gol görürken 3 gol attı.