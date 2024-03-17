Kasımpaşa: 3- Galatasaray: 4

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Mücadeleyi 4-3 Galatasaray kazandı.

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi 4-3 Galatasaray kazandı.

Galatasaray'ın galibiyet gollerini 27'de Mertens, 48 ve 83''de Icardi, 90'da Carlos Vinicius kaydetti. Kasımpaşa'nın gollerini 34'te Icardi kendi kalesine, 57'de Aytaç Kara ve 77'de Nuno Da Costa attı.

Icardi, 81. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı. Kasımpaşa'da 80. dakikada Claudio Winck kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 81'e yükseltti, Kasımpaşa 43 puanda kaldı.