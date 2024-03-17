Kasımpaşa-Galatasaray karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 30'uncu hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek olan Kasımpaşa ve Galatasaray'da ilk 11'ler belli oldu.

Spor 17.03.2024 14:49 Giriş: 17.03.2024 14:49

Güncelleme: 17.03.2024 15:05 Kaynak: Spor Servisi

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Fotoğraf: AA (Arşiv)