Kasımpaşa-Galatasaray karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 30'uncu hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek olan Kasımpaşa ve Galatasaray'da ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig'in 30'uncu hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Galatasaray'ı konuk ediyor.
Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak olan mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek.
Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Cevdet Kömürcü ve Abdullah Bora Özkara yapacak.
Ev sahibi Kasımpaşa, bu sezon ligde gösterdiği performansla dikkat çeken takımlar arasında yer aldı. Geride kalan 29 haftada 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet alan Kasımpaşa topladığu 43 puanla 5. sırada yer alıyor.
Galatasaray ise ligde oynadığı 29 maçta 25 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Ligde lider olan sarı-kırmızılıların 78 puanı bulunuyor.
Karşılaşmada ilk 11'ler şu şekilde:
Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Berkan, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin, Aytaç, Gökhan, Hajradinovic, Fall, Ben Ouanes, Nuno Da Costa