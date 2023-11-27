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Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş istifa etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın teknik direktörü Kemal Özdeş Konyaspor maçının ardından görevinden istifa etti.

Spor
  • 27.11.2023 13:41
  • Giriş: 27.11.2023 13:41
  • Güncelleme: 27.11.2023 13:46
Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş istifa etti
Fotoğraf: AA

Kasımpaşa'nın teknik direktörü Kemal Özdeş görevinden istifa etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da bir sürpriz ayrılık yaşandı.

Kasımpaşa'nın sosyal medya hesabından yapılan açıkamada, "Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş Konyaspor maçı sonrası görevinden istifa etmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında "Sayın Kemal Özdeş’e kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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