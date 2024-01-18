Kasko fiyatlarında büyük fiyat artışı

TÜİK'in 2023'te açıkladığı yüzde 62'lik enflasyona rağmen araç kasko fiyatlarından yılın ilk 11 ayında yüzde 95'lik artış gerçekleşti.

2023 yılının ilk 11 ayında kasko sigortasında fiyatlar yüzde 95 arttı.

Habertürk'ten Rahim Ak'ın Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) rakamlarından derlediği bilgilere göre yılın ilk 11 ayında kasko fiyatları yüzde 95'lik artış gerçekleşti.

Aynı dönemde TÜİK ise enflasyon oranını yüzde 62 olarak açıkladı.

Kasko fiyatları yüzde 95 oranındaki artış ile birlikte araç başına kasko fiyatı 5 bin 106 liradan 8 bin 437 liraya yükseldi.

Otomobillerde 4 bin 835 liradan 7 bin 502 liraya ulaştı.

En büyük artış ise yüzde 215 ile kamyonette gerçekleşti.

2023'ün 9 aylık rakamlarına göre ise sigorta şirketleri topladıkları 57 milyar liralık prime karşı 22.4 milyar liralık tazminat ödemesi yaptı.

ŞİRKETLER YAN GELİR ELDE EDİYOR

Şirketler ayrıca gelecek dönemdeki hasarlara karşı 10.9 milyar lira ayırdı.

Rakamlar sigorta şirketlerinin teknik anlamda hasar/prim oranının yüzde 58 olduğunu gösteriyor.

Diğer yandan şirketler topladıkları prim ile hemen hasar ödemesi yapmadıkları için faiz geliri yani mali gelir de elde ediyor. Mali kâr ile birlikte sigorta şirketleri yüzde 53.5 kâr marjı ile çalışıyor.

Uzmanlar sigorta şirketlerinin trafik sigortasından ettikleri zararı kaskodan çıkarmaya çalıştıklarını söylüyor.