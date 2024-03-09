Kassam Tugayları, Gazze'de ölen 4 esirin kimliğini açıkladı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldüğü bildirilen 4 İsrailli esirin kimliğini açıkladı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldüğü bildirilen 4 İsrailli esirin kimliğini açıkladı.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail'in son saldırılarında ölen esirlere ilişkin bilgi verdi.

Ebu Ubeyde, "Daha önce, Siyonistlerin Gazze Şeridi'ne yaptığı vahşi saldırılar sonucu 7 Siyonist esirin öldürüldüğünü duyurmuştuk ve bunlardan 3'ünün ismini açıklamıştık" dedi.

Ölen diğer 4 İsrailli esirin de isimlerini açıklayan Ebu Ubeyde, "Itzik Algrat, Alex Densig, Ronen Tomy Angel ve Eliyahu Margalit'in öldürüldüğünü doğruladık" bilgisini verdi.

NE OLMUŞTU?

Ebu Ubeyde, 1 Mart'ta İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında şu ana kadar ölen esirlerin sayısının 70'i geçtiğini belirterek, "En başından beri esirleri korumaya çalıştık ama düşman, esirler meselesinden kurtulmak için esirleri kasten öldürüyor" ifadelerini kullanmıştı.

İsrailli Chaim Peri, Yoram Metzger ve Amiram Cooper adlı 3 üç yaşlı esirin öldürüldüğünü aktaran Ebu Ubeyde, İsrail tarafından katledilen 4 esirin isminin daha sonra açıklanacağını kaydetmişti.

İddiaya göre; İsrail askerleri, 15 Aralık'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şucaiye Mahallesi'nde beyaz bayrak sallayan ve üstleri çıplak 3 İsrailli esiri de ateş ederek öldürmüştü.