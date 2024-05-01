Kassam Tugayları, İsrail'deki askeri hedefleri vurdu

Kassam Tugayları, Lübnan'dan düzenlediği saldırı ile İsrail'deki askeri hedefleri vurduğunu duyurdu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e ait askeri hedefleri vurduklarını açıkladı.

Saldırının İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına karşılık olarak yapıldığı belirtilirken, Lübnan sınırı yakınlarındaki İsrail'e ait askeri hedefleri vurulduğu duyuruldu.

Kassam Tugayları, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden, İsrail'in kuzeyindeki Holit Yahudi yerleşim birimi yakınlarındaki İsrail askeri hedeflerinin "kısa menzilli füzelerle hedef alındığı" belirtildi.

İsrail'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 568 Filistinli öldürüldü, 77 bin 765 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.