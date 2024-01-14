Kastamonu'da 118 köye ulaşılamıyor: Çalışmalar sürüyor

Kastamonu'da kar sebebiyle kapanan 118 köy yolunun açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu'da kar sebebiyle kapanan 118 köy yolunun açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu'da önceki gün etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle 257 köy yolu ulaşıma kapanmıştı.

Kapanan köy yollarının açılması için Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar ile kapalı köy yolu sayısı 118'e düştü. Diğer köy yollarının ulaşıma açılması için ekipler yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.