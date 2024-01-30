Kastamonu'da 79 köy yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 196 köy yolundan 148'inin açıldığını duyurdu. Kapalı olan 79 yolun açılması için çalışmalar sürüyor.

Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 79 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Valilik, kar yağışı nedneiyle kentte ulaşıma kapan yollara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, bölgede etkili olan karın, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattığı belirtildi.

Açıklamada, "29 Ocak itibarıyla kapalı köy yolu sayımız 196 olmuştu. Ekiplerimizin çalışmalarıyla sabah itibarıyla 148 köy yolumuz trafiğe açılmıştır. Kar yağışının devam etmesi nedeniyle şu an 79 köy yolumuz kapalı olup Özel İdare ekiplerimiz çalışmalarına devam etmektedir" bilgisi verildi.