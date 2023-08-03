Kastamonu'da ahşap kapı fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Kastamonu'da kapı fabrikasında yangın çıktı. Yangın, Tosya Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin çalışması sonrasında kontrol altına alındı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kapı fabrikasında yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Tosya Organize Sanayi Bölgesi'nde Hüseyin Karakaya'ya ait kapı fabrikasında çıkan yangının sebebinin henüz belirlenemediği kaydedildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler bölgeye sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın fabrikayı sardı. Yangın fabrikanın bahçesinde bulunan ahşap malzemelere de sıçradı.

Yangın ekiplerin müdahalesi sonrasında kontrol altına alındı.

Tosya Kaymakamı Suat Hatam, yangının saat 7.20 sıralarında bir fabrikada çıktığını söyledi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmamasının sevindirici olduğunu anlatan Hatam, "Yangının çıkış nedenini elektrik kontağı olarak düşünüyoruz, ama tam olarak bilmiyoruz. Ölü ve yaralı yok Allah'a şükür. Yangın kontrol altına alındı. Yanındaki fabrikalara sıçramadan engellendi. Şu an için her şey kontrol altında" diye konuştu.