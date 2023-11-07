Kastamonu'da çöp poşetinde bulunan bebekle ilgili gözaltına alınan anne tutuklandı

Kastamonu'da yeni doğan bebeğin çöp konteynerinin yanında poşetin içinde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 17 yaşındaki annesi tutuklandı.

Kastamonu’da çöp poşeti içerisinde çöp konteynerinin yanına atılan bebeğin annesi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan bebeğin annesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir süre tedavi gördü.

Tedavisinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

​​​​​​​Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak'ta 2 Kasım'da vatandaşlar çöp konteynerinin yanında çöp poşetinin içinde bebek bulunduğunu görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmuş, bebek sağlık ekibince hastaneye kaldırılmıştı.



Polis, bebeğin 17 yaşındaki annesi ile babası olduğu iddia edilen şüpheliyi gözaltına almıştı.