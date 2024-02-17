Kastamonu'da haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

Kastamonu'da İnönü Mahallesi'nde kendisinden haber alınamayan 45 yaşındaki Satı Çaycı, evinde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu’da Satı Çaycı iismli şahıs, itfaiye ekiplerinin yardımlarıyla girilen evde ölü bulundu.

Olay, İnönü Mahallesi Kömürkara Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 yaşındaki Satı Çaycı’dan haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri itfaiye aracının yardımıyla Çaycı’nın ikamet ettiği eve girdi.

Çaycı, içeri giren ekipler tarafından ölü bulundu. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Çaycı’nın cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.