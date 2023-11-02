Kastamonu'da iş cinayeti: İskeleden düşen işçi hayatını kaybetti

Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi'nde bulunan bir inşaatta çalışan Alparslan Çelik isimli işçi, iskeleden beton zemine düştü. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Çelik, hayatını kaybetti.

Kastamonu’da inşaatta çalıştığı sırada iskeleden dengesini kaybederek beton zemine düşen işçi hayatını kaybetti.

Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi üzerinde bir iş yerinin restorasyon ve onarım işlerini yapan Alparslan Çelik, çalıştığı sırada dengesini kaybederek iskeleden beton zemine düştü.

Ağır yaralanan Alparslan Çelik, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Çelik kurtarılamadı.

Yaşanan olayın ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri, inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.