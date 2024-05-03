Kastamonu'da ormanlara giriş yasaklandı
Kastamonu Valiliği, 1 Mayıs 2024 ve 31 Ekim 2024 tarihleri arasında ormanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu. Valilik tarafından alınan karara göre, yasağı ihlal edenlere 2 bin 52 lira tutarında idari para cezası uygulanacak.
Kaynak: DHA
Kastamonu'da orman yangını riskinin azaltılması amacıyla 31 Ekim'e kadar ormanlara girişler yasaklandı.
Kastamonu Valiliği, ormanlara giriş yasağına ilişkin açıklama yaptı.
Valilik tarafından alınan karara göre, orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla mesire yerleri hariç il genelindeki ormanlara girişler ve ateş yakma faaliyetleri, 1 Mayıs 2024-31 Ekim 2024 tarihleri arasında yasaklandı.
Yasağı ihlal edenlere 2 bin 52 lira tutarında idari para cezası uygulanacağı belirtildi.