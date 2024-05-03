Kastamonu'da ormanlara giriş yasaklandı

Kastamonu Valiliği, 1 Mayıs 2024 ve 31 Ekim 2024 tarihleri arasında ormanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu. Valilik tarafından alınan karara göre, yasağı ihlal edenlere 2 bin 52 lira tutarında idari para cezası uygulanacak.

Güncel 03.05.2024 14:13 Giriş: 03.05.2024 14:13

Güncelleme: 03.05.2024 14:18 Kaynak: DHA

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