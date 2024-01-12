Kastamonu'da şap hastalığı: İlçedeki hayvan pazarı kapatıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Suluca köyünde şap hastalığının görülmesi nedeniyle hayvan pazarı ikinci duyuruya kadar kapatıldı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde, şap hastalığının görülmesi üzerine hayvan pazarı bir sonraki emre kadar kapatıldı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesi Suluca köyünde şap hastalığı görüldü.

Yaşanan durum üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan tedbirle ilçede bulunan hayvan pazarı bir sonraki emre kadar kapatıldı.

Süreç boyunca hastalığın yayılmaması için aşılama çalışmaları ve tedbirlerin devam edeceği öğrenildi.