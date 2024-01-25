Kastamonu'da silahla vurulmuş ceset bulundu: 5 şüpheli Karabük'te yakalandı

Kastamonu'da mezarlıkta başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulmuş halde bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Cinayetin ardından Karabük istikametine kaçtıkları belirlenen 2'si kadın 5 şüpheli Karabük'te yakalandı.

Kastamonu il merkezi Kırkçeşme Mahallesi Ahmet Dede Mezarlığı'nda başından ve vücudundan silahla vurulmuş vaziyette bir erkeğin cansız bedeni bulundu.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin yaptıkları incelemede cinayette ölen şahsın Tolga B. olduğunu belirlerken, çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı.

Kameralarda mezarlığa giriş çıkış yapan bir araç tespit edildi. Bunun üzerine PTS kayıtlarını ve KGYS kameralarını da incelemeye alan ekipler bahse konu araç ile bu araca öncülük eden bir başka aracın Karabük istikameti yönüne gittiklerini tespit etti.

100 KİLOMETRE KAÇABİLDİLER

Yaşanan cinayetin şüphelilerinin bulunduğu iki aracın bilgisinin Karabük Emniyet Müdürlüğüne verilmesi üzerine ekipler teyakkuza geçti. Trafik ekipleri tarafından Yeşil Mahalle Sanayi Kavşağı'nda durdurulan öncü araç içindeki 2 kişi Asayiş Şube ekiplerince gözaltına alınırken olayda kullanıldığı tahmin edilen bir adet silah da ele geçirildi.

Yapılan uygulama kapsamında diğer araç ise Karabük - Kastamonu Karayolu Bostanbükü Köyü Kavşağı'nda ekipler tarafından durdurularak içerisinde bulunan 2'si kadın 3 kişi gözaltına alındı. Olayın ardından İstanbul'a gittikleri tahmin edilen 5 şüphelinin kaçışları ise 100 kilometre sürdü.

2'si kadın 5 kişi Karabük Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilirken, otomobiller çekici yardımı ile emniyete çekildi.