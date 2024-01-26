Kastamonu'da yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 33 yaralı

Kastamonu Taşköprü karayolunda İstanbul'dan Sinop'a giden otobüs devrildi, ekipler olay yerine sevk edildi. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Tedavi altına alınan yaralıların 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin açıklama yapan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, "Arkadaşlarımız araştırıyor, kazanın neden kaynaklandığını netleştiriyorlar" diye konuştu.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yolcu otobüsünün tarlaya devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen, Türkay Turizme ait 34 ESY 73 plakalı otobüs, Alatarla köyü mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada 6 kişinin öldüğü, 33 kişinin de yaralandığı belirlendi. Tedavi altına alınan yaralıların 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ekiplerin otobüsten çıkardığı yaralıların çevredeki hastanelere sevki sürüyor.

Fotoğraflar: AA

KASTAMONU VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Kastamonu Valisi Meftun Dallı kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul’dan Sinop’un Ayancık ilçesine seferini yapan otobüsümüz, sabah saatlerinde burada kontrolden çıkarak devrilmiş. Maalesef 6 vatandaşımızı kaybettik, 33 yaralımız var, 3’ünün durumu ağır olduğu bilgisi geldi. Yaralıların tamamı hastanelere ulaştırılmış durumda. Tedavi altındalar şu anda. Otobüs kayarak yoldan çıkmış. Arkadaşlarımız araştırıyor, kazanın neden kaynaklandığını netleştiriyorlar. Yolda tuzlama çalışması yapıldı, kar yağışından önce bu tedbirler alındı, belki buna rağmen tuzun az düştüğü yerler olabilir. Oradalar da buzlanma oluşmuş olabilir, bunu şu anda bilemiyoruz. Yapılan incelemenin sonucunda daha net bilgiler ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

Ayrıntılar gelecek...