Kastamonu KYK yurdunda tantuni zehirlenmesi: Öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Kastamonu'da KYK yurdunda gıda zehirlenmesi yaşayan öğrenciler hastaneye kaldırıldı. Gıda zehirlenmesinin yurtta verilen tantuni sebebiyle gerçekleştiği düşünülüyor. .

Kastamonu'da faaliyet gösteren Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı kız öğrenci yurdunda öğrenciler yedikleri tantuniden zehirlendi.

Kastamonu Açıksöz'den Necla Tutuş'un aktardığına göre dün akşam meydana gelen olayda, akşam yemeğinde tantuni yiyen öğrenciler gıda zehirlenmesi yaşandı.

Olayın ardından öğrenciler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Bazı öğrencilere ambulansta müdahale edilirken, bazıları ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öğrenciler mide bulantısı, karın ağrısı ve isal gibi şikayetlerde bulundu.

Bu olayın ardından, bazı öğrenciler tepki göstermek ve konuya dikkat çekmek amacıyla sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaptı.