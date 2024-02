Kat çıkmayı ‘müjdeleyen’ AKP’li belediye başkanından savunma

Yaptıkları değişiklikle binalara kat çıkmanın önünü açan AKP’li Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, gelen tepkilere rağmen geri adım atmadı, "CHP’nin ‘Hayır’ oyuna rağmen ilave 1 kat imar getirdik" sloganını savundu.

Hilmi Tükrmen’in Üsküdar’ın Mimar Sinan Mahallesi için çıkardıkları imar planıyla ilgili astırdığı afişte, “CHP’nin ‘Hayır’ oyuna rağmen ilave 1 kat imar getirdik” ifadelerinin yer alması tepkiyle karşılandı. İstanbul’u da etkileyecek olası Büyük Marmara Depremi’ne dikkat çekenler, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde asılan bu pankarta tepki gösterdi.

AKP’li Tükrmen’se binalara bir kat daha ilave edilmesinin önünü açacak bu planı, ‘deprem önlemi’ olarak yorumlayarak, karşı çıkanları hedef aldı.

Gazeteci Fatih Portakal’ın eleştirilerinin yer aldığı videoyu X hesabından paylaşan Tükrmen, şunları yazdı:

“Hızlı bir kentsel dönüşümün, insanların depreme dayanıklı evlere kavuşmasının önündeki en büyük engel, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan, ahkam kesen, ’her şeyi bilen’ bu kafa yapısıdır işte. Üsküdar merkez mahallelerinde 50 yıllık, tamamı riskli binalar bu yeni plan sayesinde dönüşecek! 800 m2 birleşen (3 bina) her parsele 1 ilave kat hakkı onaylandı. Bu ne demek biliyor musunuz? İnsanların 50 yıllık, çürük binalarını, sıfır ya da çok düşük bir maliyetle dönüştürebilmesi demek. Dönüşüm için yeterli finsansal gücü olmayan insanların, insanlarımızın depremi korkarak beklememesi demek! Üstelik zorunlu tuttuğumuz 800 m2 birleşimi sayesinde yapılabilecek zemin altı otopark ile, yolların yayalara kalması ve daha çok sosyal donatı alanının halkımıza kalması demek. Ama birileri hiçbir şey bilmeden her şeyi bilmeye, bir arayıp bilgi alma zahmetine bile girmeden kamuoyuna yanlış bilgi vermeye devam ediyor. Bu kadar can kaybetmişken lütfen gerçek anlamda sorunluluk sahibi olun, insanları yanıltmayı bırakın. Göreviniz gazetecilikse, lütfen onu da olması gerektiği gibi, bilgi sahibi olarak yapın. Sabahtan beri yüzlerce telefon, mesaj aldım 10 yıldır bu haberi bekleyen insanlardan. İnsanların gerçek gündemlerine dahil olmuyorsunuz madem, yanıltmayı bırakın. Kentsel dönüşüm süreçlerinde işte hep bu ‘çok bilen, her şeyi bilen ve her dönüşüme otomatikman karşı çıkan’ kafa ile mücadele ettik, etmeye devam ediyoruz. Milletimizle el ele verip, depremi acı bir gerçeğimiz olmaktan çıkaracağız.”