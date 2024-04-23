Katar'dan Hamas açıklaması: Doha'daki ofis kapatılacak mı?

Katar, Hamas'ın Doha'daki ofisinin kapatılacağı iddialarına ilişkin, "Bu konuda veya Hamaslı yöneticilerle ilgili herhangi bir karar yok" açıklamasını yaptı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Hamas'ın Doha'daki ofisinin kapatılacağı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Ensari, konuya ilişkin, "Bu konuda veya Hamaslı yöneticilerle ilgili herhangi bir karar yok" diye konuştu.

Ensari, Katar'daki Hamas ofisinin iletişim kanallarını açmak amacıyla ABD'yle koordinasyon içinde kurulduğuna ve çok da başarılı olduğunu ifade etti.

Hamaslı yetkililerin istedikleri gibi ülkeye giriş çıkış yapabildiklerini aktaran Ensari, Doha'nın arabuluculuk rolüyle herhangi bir baskı kurmadığını belirtti.