Kate Middleton kanser olduğunu açıkladı

Geçtiğimiz aylarda karın bölgesinden ameliyat olan ve uzun süredir ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton'ın kanser tedavisi gördüğü açıklandı.

Video mesajında haberi alması sonrası "inanılmaz derecede zorlu birkaç ay” geçirdiğini söyledi.

17 Ocak’ta geçirdiği karın ameliyatı sırasında kanser olduğunun bilinmediğini belirten Kate Middleton, açıklamasında, “Ameliyattan sonra yapılan testlerde kanser olduğu tespit edildi. Bu nedenle sağlık ekibim önleyici bir kemoterapi sürecinden geçmemi tavsiye etti ve şu anda bu tedavinin ilk aşamalarındayım” dedi.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK