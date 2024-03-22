Kate Middleton kanser olduğunu açıkladı

Kensington Sarayı, bir süredir hakkındaki spekülasyonlarla gündemden düşmeyen Galler Prensesi Kate Middleton'ın kanser tedavisi gördüğünü açıkladı. Paylaşılan video mesajda hastalığını kendi duyuran Middleton, "İyileşmeme yardımcı olacak şeylere odaklanıyorum" dedi.

Geçtiğimiz aylarda karın bölgesinden ameliyat olan ve uzun süredir ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton'ın kanser tedavisi gördüğü açıklandı.

Video mesajında haberi alması sonrası "inanılmaz derecede zorlu birkaç ay” geçirdiğini söyledi.

17 Ocak’ta geçirdiği karın ameliyatı sırasında kanser olduğunun bilinmediğini belirten Kate Middleton, açıklamasında, “Ameliyattan sonra yapılan testlerde kanser olduğu tespit edildi. Bu nedenle sağlık ekibim önleyici bir kemoterapi sürecinden geçmemi tavsiye etti ve şu anda bu tedavinin ilk aşamalarındayım” dedi.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

Kanser tedavisi görenlere de seslenen Prenses, “Her ne şekilde olursa olsun bu hastalıkla savaşan herkese sesleniyorum: Lütfen inancınızı ya da umudunuzu kaybetmeyin. Yalnız değilsiniz” dedi.

Çocukları George, Charlotte ve Louis’e kansere yakalandığını açıklamanın çok zor olduğunu söyleyen Kate, “Ailemizin biraz zamana ve mahremiyete ihtiyacı var” diye konuştu.



