'Katil KYK' yazan SOL Genç üyesi 4 kişi gözaltında
Aydın'da KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda arızalanan asansörün düşmesi sonucu Zeren Ertaş isimli öğrencinin hayatını kaybetmesinin ardından Karabük’te billboardlara ve duvarlara ‘Katil KYK’ yazan SOL Genç üyesi 4 kişi kaldıkları yurttan gözaltına alındı.
SOL Genç, Aydın KYK yurdunda asansör faciasında Zeren Ertaş’ın yaşamını yitirmesinin ardından Karabük’te billboardlara ve duvarlara ‘Katil KYK’ yazan 4 üyesinin gözaltına alındığını duyurdu.
SOL Genç’in sosyal medya platformu X'te yer alan hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, 'Katil KYK' yazısı yazan üyelerinin bugün kaldırkları yurttan gözaltına alındıkları bilgisine yer verildi.
SOL Genç'in açıklamasının tamamı şöyle:
“Geçtiğimiz günlerde Karabük'te #KatilKYK yazısı yazan arkadaşlarımız bugün kaldıkları yurttan gözaltına alındı. Kaybettiğimiz arkadaşların hakkını savunan, ses çıkaran gençleri değil ihmallerle gençlerin canına kast eden katilleri yargılayın. Gözaltına alınan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın!”
Geçtiğimiz günlerde Karabük'te #KatilKYK yazısı yazan arkadaşlarımız bugün kaldıkları yurttan gözaltına alındı.— SOL Genç (@solgencbilgi) October 31, 2023
Kaybettiğimiz arkadaşların hakkını savunan, ses çıkaran gençleri değil ihmallerle gençlerin canına kast eden katilleri yargılayın.
Gözaltına alınan arkadaşlarımız… https://t.co/qlrGRugrFI