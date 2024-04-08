Katile ağırlaştırılmış müebbet verildi

Haber Merkezi

Kadına yönelik şiddet haberlerine her gün bir yenisi eklenirken, failler ise yargılanmaya devam ediyor. Bursa’da, birlikte yaşadığı 5 aylık hamile 43 yaşındaki N.M.T.’yi boğarak öldüren tutuklu sanık 42 yaşındaki Yahya Al Mohamad Altaha, hâkim karşısına çıktı.

Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Altaha’nın son sözleri soruldu. Altaha, daha önceki ifadelerini yineleyerek, ölüm olayının birliktelik sırasında istemeyerek meydana geldiğini öne sürdü. “Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, cezada indirim uygulamadı.

30. KATTAN DÜŞTÜ

Şüpheli kadın ölümleri de artıyor. İstanbul’da bir kadın yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Olay, Esenyurt ilçesinde yaşandı. Kız kardeşiyle aynı dairede yaşayan 24 yaşındaki Dilaray Karmaz 39 katlı binanın 30. katından düşerek site avlusuna düştü. Olayı fark eden kız kardeşi durumu site güvenliğine bildirdi. Site güvenliği ve çevredekiler tarafından Karmaz, sitenin avlusunda fark edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Karmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken polis, Karmaz’ın aynı evde kaldığı kız kardeşi ile kız arkadaşının bilgilerine başvurdu. Dilaray’ın kız kardeşi, olaydan önce Dilaray ile aralarında aralarında tartışma çıktığını, bunun üzerine Dilaray’ın atladığını öne sürdü. Polis, kız kardeşi ve arkadaşını şüpheli olarak gözaltına aldı.