Katile her ceza az kalır

Trafikte ‘yol verme’ tartışmasında öldürülen motokurye Özgül’ün katillerinden birine müebbet, ikisine 12 yıl hapis cezası verildi. Aile cezayı yetersiz buldu.

İlayda KAYA

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde 2022’de trafikte yol verme tartışmasında bıçakla aldığı darbe sonucu hayatını kaybeden 28 yaşındaki motokurye Samet Özgül davasında gerekçeli karar açıklandı.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Halil İbrahim Demirci’nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına, Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz de "kasten öldürmeye yardım" suçundan 12’şer yıl hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Gerekçeli kararda, sanık Halil İbrahim Demirci’nin elindeki bıçakla maktule vurduğu sırada, diğer sanık Mustafa Demirci’nin ise fiziki saldırısının devam ettiği belirtildi. Bu yönden sanık Mustafa Demirci’nin ve sanık Bülent Açıkgöz’ün eyleminin suçun işlenmesi sırasında yardımda bulunarak suçun işlenmesini kolaylaştırdığı açıklandı.

Adı geçen olaydan dolayı sanık Halil Demirci’nin üzerine kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması, sanık Mustafa Demirci ve Açıkgöz’ün üzerine atılı kasten öldürmeye yardım etme suçundan 12’şer yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi. Özgül’ün kardeşi Berna Özgül, BirGün’e yaptığı açıklamada verilen cezayı eleştirdi. Özgül, “Verilen ceza içimizi soğutmadı. Bu kişiler cezasız kalmadıkları için bir nebze de olsa mutluyuz. Çünkü başka insanlara zarar veremeyecekler. Şimdi dosya İstinaf’a gidecek. Umuyoruz ki İstinaf kararı onar. İstinaf onamazsa Yargıtay’a gidecek” dedi.

Öte yandan Kayseri’de 15 yaşındaki kurye Akif Zengin’in öldüğü kazada sürücüye ‘iyi hal’ indirimi uygulandı. Sürücü Ege Demirci, 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı.