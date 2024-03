Katiller çocuklarını öperken hatırlasın

Berkin Elvan, katledilişinin 10. yılında mezarı başında anıldı. Elvan ailesi, anmada “Vakit artık bu yası tam anlamıyla tutma vaktidir” mesajı verdi. Anne Gülsüm Elvan “Katiller çocuklarını öperken benim çocuğumu hatırlasınlar” dedi.

Bilge Su YILDIRIM

Gezi Direnişi sırasında 16 Haziran 2013’te polis Fatih Dalgalı’nın attığı gaz fişeğiyle başından vurulup 269 gün komada kaldıktan sonra 11 Mart 2014 günü, 15 yaşında hayatını kaybeden Berkin Elvan, katledilişinin 10.yılında mezarı başında anıldı. Elvan ailesi, Feriköy Mezarlığı’nda gerçekleştirilen anmada “Vakit artık bu yası tam anlamıyla tutma vaktidir” mesajı verdi. Anmaya Elvan ailesinin yakınları ve dostlarının yanı sıra siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcileri katıldı.

Mezarlığın girişinde bir araya gelen grup, sloganlar eşliğinde Berkin'in mezarına yürüdü. Saygı duruşuyla başlayan anmada ailenin avukatları “10 yılı bir çocuğun katlinin yasını tutmadan geçirdik. Bu yası tutmayışımızın bir sebebi vardı. Bir adalet mücadelesi yürüttük, bu mücadele hâlâ tamamlanmış değil. Berkin Elvan, bir polis tarafından kasten öldürüldü ve bizler, Türkiye’deki siyasi iklime ve katilin iktidar tarafından doğrudan sahiplenilmesine rağmen katilin hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan ceza almasını sağlayabildik” dedi. Davada yargılanan Fatih Dalgalı isimli polisin tek bir gün hapis yatmadığı ve dosyanın hâlâ Yargıtay’da olduğuna dikkat çekilerek, “Berkin’in avukatları ve dostları olarak mücadele etmeyi sürdürüyoruz, ancak Elvan ailesi artık yas tutmanın zamanının geldiğini düşündü. Artık Berkin’in yasını, Berkin’in nezdinde Gezi’de katledilen bütün çocukların yasını, ve onların nezdinde de Türkiye’de devlet kurşunuyla öldürülen tüm çocukların yasını tutmanın vaktidir” denildi.

Berkin Elvan

Sözlerine on yıldır onlarla birlikte mücadele eden herkese teşekkür ederek başlayan baba Sami Elvan, “Ülkemizde adalet namına hiçbir şey kalmadı. Hukuk, adalet tek bir kişinin dudakları arasında hüküm sürüyor. Bugün bize bu adaletsizliği yaşatanların ve onların çocuklarının yarın aynısını yaşamasını diliyorum. Adalete ne kadar ihtiyaç olduğunu görmelerini bekliyorum” dedi.

Ardından konuşan anne Gülsüm Elvan “Katillere sesleniyorum: Çocuklarını öperken, çocuklarına sarılırken benim çocuğumu hatırlasınlar. Sadece bunu söylüyorum. On yıldır oğulsuzum, on yıldır onsuzum! Adalet diyorum, adalet!” ifadelerini kullandı.

Anmada dava avukatlarından Gezi tutuklusu, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın mektubu okundu. Can Atalay, cezaevinden yolladığı mektupta, “14 yaşında bir çocuğu, delikanlılığa adım atan bir fidanı, evine iki adım mesafede vurdular. O fidanın acısı, başka acılar çağırmasın dedi ailesi, ama adalet istemekten de bir adım geri durmadı. Vurulmasının üzerinden on bir, sonsuzluğa uğurlamamızın üstünden on yıl geçti. Anısı, acıların acıları çağırmadığı, eşitliğin, özgürlüğün, kardeşliğin ve adaletin hüküm sürdüğü bir memlekette yaşasın, umut olsun” mesajını verdi.

YAŞAYAMADIKLARIMIZI ANLATMA VAKTİ

Aile adına açıklamayı abla Gamze Elvan okudu. Açıklamada şunlar söylendi:

“Artık şimdi yaşayamadıklarımızı anlatma vakti. Berkinimizin, oğlumuzun, canımızın bizden koparılışının onuncu yılı. Ağız dolusu bir gülüş eksik kaldı. Berkin’in adı sokaklarda, Berkin’in adı meydanlarda, Berkin’in adı sloganlarda, Berkin’in yokluğu onuncu yılında, Gezi’de atan her yürekle oradan oraya. Tutulamayan yas reva değil insana. Artık hakkıyla tam yas tutma vakti. Onu anıyoruz, onsuzluğun onuncu senesi…”