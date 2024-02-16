Katip ‘Namaza gidiyorum’ diye çıkıp gitti, dava yarıda kaldı

Mardin 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 13 Şubat’ta görülen davada, namaza giden katip nedeniyle duruşma yarıda kaldı. Duruşmaya, izinde olan başka bir katibin gelmesiyle devam edildi.

Mardin’de ağır ceza mahkemesinde görülen davada, katip namaza gittiği için görülen davaya ara verildi.

Normalde 13.30’da başlaması gerekirken, akşam 17.00 sularında başlayan duruşmada SEBGİS bağlantısı yapıldı. Politik Yol’un haberine göre bu sırada namaz vaktinin geldiğini söyleyen mahkeme katibi, namaz kılmaya gideceğini söyledi. Mahkeme başkanı bunun üzerine SEBGİS bağlantısının yapıldığını söyleyerek, katipten namazı ‘kaza’ya bırakmasını istedi. Mahkeme katibi ise ağır ceza hakiminin bu talebini karşılıksız bırakarak namaz kılmaya gitti.

Mahkemenin planlanandan geç başlaması ve saatin ilerlemesi üzerine yeni bir katip arayışına girişildi. Bunun üzerine o sırada evinde olan başka bir katip duruşma için çağrıldı. Bu sırada namaza giden katip salona gelse de mahkeme başkanı tarafından salona alınmadı.

Duruşmanın devam etmesi için evden çağrılan katibin gelmesi beklendi. Yaklaşık yarım saat sonra evden çağrılan katip duruşma salonuna geldi ve duruşma kaldığı yerden devam etti. Duruşma gecikme nedeni ile 19.30’da sona erdi.