Katledilen DEP Milletvekilli Mehmet Sincar için anma

Haber Merkezi

Batman'da 4 Eylül 1993 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucu katledilen DEP Milletvekilli Mehmet Sincar, ölümünün 30’uncu yıl dönümünde anıldı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Sincar için anma programı düzenlendi. Sincar daha sonra Kızıltepe ilçesinde bulunan mezarı başında anıldı. Burada konuşan DBP Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, "Biz burada Sincar’ın mezarı başında söz veriyoruz; bizler bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu mücadele başarıya ulaşana kadar boyun eğmeyeceğiz” dedi. Sincar’ın eşi Cihan Sincar ise mücadeleyi büyüteceklerini ifade ederek, davalarını yaşatacaklarının sözünü verdi. Anma Sincar’ın mezarına bırakılan karanfillerle son buldu.