Katledilen motokuryenin davası istinafta bozuldu: Yargı süreci silbaştan

Ankara’da, trafikte "yol verme" tartışmasında motokurye Samet Özgül’ün vahşice öldürülmesine ilişkin 3 kişiye verilen ceza istinafta bozuldu. Sıradaki dava 5 Mart’ta görülecek. Ailenin tek talebi ise adalet!

İlayda KAYA

Ankara’da, trafikte "yol verme" tartışmasında motokurye Samet Özgül’ün bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 3 kişinin yargılandığı dava silbaştan görülecek. Ankara Sıhhiye Adliyesi’nde görülen 3 duruşmanın ardından tutuklu sanık Halil İbrahim Demirci "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası, tutuksuz sanıklar Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz ise "kasten öldürmeye yardım etmek" suçundan 12’şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Süreç İstinaf Mahkemesine taşındı. İstinaf, İbrahim Demirci’ye verilen müebbet hapis cezasını bozdu. Tutuksuz sanıklar Mustafa Demirci ve Açıkgöz’e ise adli kontrol şartı getirildi.

İstinaf’ın bozma kararının ardından ilk duruşma 5 Mart’ta görülecek. Cezanın bozulmasına tepki gösteren Özgül’ün ailesi, Ankara Sıhhiye Adliyesi’ndeki duruşmaya destek çağrısı yaptı.

Samet Özgül

Özgül’ün kardeşi Berna Özgül, BirGün’e yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: “Son görülen davada 3 sanığa cezalar verildi. 5 Aralık 2023’te ise İstinaf bu kararı bozuyor ve mahkeme yeterli şekilde gerekçelendirilmediğini söylüyor. İbrahim Demirci tutuklu olarak yargılanmaya devam ediyor. Mustafa Demirci ve Açıkgöz’ün cezaları da bozuluyor ancak işledikleri suçlardan yargılanmaya devam ediyor. Bu insanlar suç makinesi. Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz’ün 22 suç kaydı var. Bu ay içinde mahkeme günü verildi. Açıkçası biz bu 3 kişinin en ağır cezayı almasını istiyoruz. Bu kişiler yeterli cezayı almazsa başka Sametler de ölecek, ölmesin. Bunun için de adalet mücadelemizi sürdüreceğiz.”

İNDİRİMİ REDDEDİYORUZ

Kurye Hakları Derneği Başkanı Mesut Çeki de kurye ölümlerinen 2023’te bir önceki seneye oranla arttığını söyleyerek şunları kaydetti: “2022’de en az 58 ölüm kayıda geçmişti. 2023’te bu sayı 68’e çıktı. Ağır yaralanmalı kaza sayılarını sayamıyoruz bile. Bu ölümlerin en büyük sebebi ise cezasızlık. Yunus Emre Göçer davasında da biz bunu gördük. Kamera kayıtları ortada olmasına rağmen 6 yıla kadar yargılanan Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun cezası indirimlerle 3 yılın altına indirilip para cezasına çevrildi. Sanık yüzde 75 kusurluydu. Göçer davası bunun gibi tüm davalara örnek. Biz iş cinayetinde de ölsek maalesef yasalar bizi korumuyor ve çok büyük boşluklar var. Taksirle adam öldürme maddesi maksimum 6 yıla kadar ceza öngörüyor ancak kimse böyle cezalar almıyor. Biz kuryeler olarak iş cinayetinde hayatını kaybeden arkadaşlarımıza dikkat çekmek istiyoruz. Bunlardan biri de Samet Özgül. Trafikteki bir tartışmadan kaynaklı bıçakla öldürüldü. Biz ceza indirimleri verilmesini istemiyoruz ve bu süreçte de vicdanları yaralayacak bir ceza indirimleriyle karşılaşmak istemiyoruz.”

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CAYDIRICI CEZA İSTİYORUZ

Motokuryeler, İstanbul Adalet Sarayı önünde bir araya gelerek, arkadaşları Yunus Emre Göçer’e çarparak yaşamını yitirmesine sebep olan Somali Cumhurbaşkanının oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud’un cezasının 27 bin 300 TL adli para cezasına çevrilmesine tepki gösterdi Adliye önünde eylem yapan kuryeler adına konuşan Avukat Alperen Karatepe “Mahkemelerde çıkacak kararların bir nebze de olsa vicdanları rahatlatmasını, trafikte sürücülerin daha dikkatli olmasını sağlayacak cezai müeyyidelerin getirilmesini istiyoruz” dedi.

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NE OLMUŞTU?

Kurye Samet Özgül, 5 Kasım 2022’de, trafikte yol verme tartışmasında bıçakla yaralanmış, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmayla, Özgül’e bıçakla saldıran Halil İbrahim Demirci ile aynı araçtaki Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz gözaltına alınmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar hakkında "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye yardım" suçlarından dava açmıştı.