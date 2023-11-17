Katledilen Uğur Kaymaz ve babasının mezarına ikinci saldırı

Mardin Kızıltepe'de 2004 yılında, 12 yaşındayken polisler tarafından 13 kurşunla katledilen Uğur Kaymaz ve babası Ahmet Kaymaz'ın mezarına, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ikinci kez saldırı düzenlendi.

Mardin'de evlerinin önünde 21 Kasım 2004’te 13 kurşunla katledilen Uğur Kaymaz ve babası Ahmet Kaymaz'ın mezarları, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından ikinci kez saldırıya uğradı.

MA'da yer alan bilgiye göre, Pireketa Mahallesindeki mezarlıkta yan yana defnedilen Ahmet Kaymaz ve oğlu Uğur Kaymaz'ın mezarına yapılan saldırının ardından yurttaşlar, baba Ahmet Kaymaz'ın kırılan mezar taşını gönüllü olarak onardı.

Mezarın saldırıya uğramasına tepkiler sürerken, ikinci saldırının yapıldığı öğrenildi. Mezarı onaran yurttaşlardan biri Mustafa Polat, mezarlığa tekrar gittiğinde baba Kaymaz'ın mezar taşının tekrar kırıldığını gördü.

"MEZARINDA RAHAT BIRAKIN"

Mezar taşını onardıktan sonra sanal medyadan paylaşım yaptığını kaydeden Polat, “Herhalde birilerinin zoruna gitmiş. Ertesi gün tekrardan parçalama olmuş. 12 yaşındaki bir çocuğa 13 kurşun sıkmak yetmemiş, 19 yıl olmuş, halen mezarı ile uğraşıyorsunuz. Katlettiniz bari mezarında rahat bırakın” ifadelerini kullandı.

“Değerlerimize sahip çıkalım” çağrısında bulunan Polat, “Burada ikinci defa bir saldırı oluyor. Halen kimseden ses seda yok. Bir anlam veremiyorum. Tekrardan onaracağım. Bir mezar taşını da koruyamıyorsak, dönüp kendimizi sorgulayalım” ifadelerini kullandı.

Uğur Kaymaz ve babası Ahmet Kaymaz'ın mezarı, 14 Kasım'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından saldırıya uğramıştı. Saldırıyı kınayan anne Makbule Kaymaz, "Kürtleri mezarında da rahat bırakmıyorlar" demişti.