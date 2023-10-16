Katliama karşı meydandalar

İsrail insanlığa meydan okurcasına bağıra çağıra Gazze’de etnik temizlik yaparken dünyanın bütün sokaklarından “Katliamı durdurun” sloganı yükseldi.

DIŞ HABERLER SERVİSİ

İsrail Gazze’de katliama imza atarken dünyanın birçok noktasında halklar, Filistin için sokakları doldurmaya devam etti.

ABD’nin başkenti Washington’da Filistin için Amerikalı Müslümanlar (AMP) grubunun çağrısıyla binlerce kişi, Beyaz Saray’ın karşısındaki Lafayette Meydanı’nda bir araya geldi. AMP, gösteri çağrısında, "İsrail Nekbe’den bu yana en büyük yerinden edilmeye yol açıyor. Tüm bunlar Biden’ın tam ve açık desteğiyle gerçekleşiyor” dedi.

Gösteriye küçük çocuklarıyla beraber katılan Ortodoks Yahudiler de "İsrail devleti Yahudiliği temsil etmiyor" ve "Yahudiler, İsrail’i ve mezalimini kınıyor", "İsrail yangını başlattı" pankartları açtı.

Kenya’da ise Filistin’de hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. İskoçya’nın Glasgow kentinde toplanan yüzlerce kişi, Filistin’e destek ve dayanışma gösterisi düzenledi.

Akdeniz ülkesi Malta’da da Msida kentinde bir araya gelen çok sayıda gösterici, Gazze’deki bombalamalarda hayatını kaybeden çocuklara atfen ellerinde oyuncak bebekler taşıyarak durumu protesto etti.