Katliamda ihmalleri var

Antep’de IŞİD’in saldırısında yaşamını yitiren 56 kişi için anma yapıldı. Açıklamada “Katliamda kamu görevlilerinin ihmalleri var, arkasındaki güçleri tanıyoruz” denildi.

Haber Merkezi

Antep’in Beybahçe Mahallesi’nde, 20 Ağustos 2016 akşamı yapılan kına gecesine, IŞİD bombalı saldırı düzenlemiş ve çoğunluğu çocuk 56 kişi hayatını kaybetmişti. Katliamın yedinci yılında milletvekillerinin de katılımıyla anma etkinliği düzenlendi. Emek Partisi Milletvekili Sevda Karaca Beybahçe Katliamı'nın Kürt halkına karşı işlenmiş büyük suçlar zincirinin bir parçası olduğunu söyledi. 7 yıldır yürüttükleri adalet mücadelesinin hålå sonuçlanmadığını dile getiren Karaca, 10 Ekim Ankara Katliamı Davası belgelerinde katliamın açıkça yer aldığını belirtti. Bu katliamın arkasındaki güçleri iyi tanıdıklarını belirten Karaca, "Bombalar patlatarak iktidarını muhafaza etmeye çalışanlar, Kürt halkının siyasi iradesine kayyum atayanlar, seçilmişlerine işkence yapanlar bilsin ki buradayız. Emek ve demokrasi güçleri olarak Kürt halkının onurlu, eşit barış özleminin sahiplenicileriyiz" dedi.

Karaca'nın ardından konuşan ÖHD Gaziantep Şubesi Eş Başkanı Mustafa Yalçın, Beybahçe Katliamı’nın canavarca bir katliam olduğunu ve üzerindeki sır perdesinin henüz aralanmadığını söyledi. Katliamın Suruç, Diyarbakır, Ankara katliamlarıyla bağlantılı olduğunu dile getiren Yalçın, "Bu katliamda kamu görevlilerinin açıkça ihmalleri var. Biz ÖHD olarak bu sürecin takipçisi olacağız ve sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.