Kayapa halkı, katı atık tesisine karşı mücadele edecek

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi’nde 7 yıl önce mahalle halkının mücadelesiyle yapımından vazgeçilen katı atık tesisi için yeniden yapım kararı alındı. Mahalle halkını bilgilendirme toplantısında konuşan Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Emre Karagöz, “Burada yer seçimiyle ilgili birçok husus belirtilmişken, akademik odaların ya da üniversitelerin raporlarında Kayapa ön sırada değilken, başka noktalara işaret edilmişken ısrarla Kayapa Kuruçeşme noktası yapılmak isteniyor. Bunun da sebebini biz çok iyi biliyoruz, mali kaygılar ve ekonomi. Biz diyoruz ki insan sağlığı, canlıların yaşamı, bu kent paradan ve maliyet hesaplarından çok daha değerli. O yüzden biz bu noktada çöplüğe karşıyız” dedi.

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi’nde 2016 yılında gündeme gelen, ancak mahalle halkının mücadelesi sonrası yapımından vazgeçilen katı atık tesisi yeniden kurulmak isteniyor. 13 Aralık’ta Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak ihale öncesi Nilüfer Kent Konseyi katı atık tesisinin zararları konusunda mahalle halkına bilgilendirmede bulundu. Toplantıya CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey de katıldı.

Yapılmak istenen tesise dair Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Emre Karagöz şunları söyledi:

“Şu an Kayapa Kuruçeşme bölgesine bir katı atık tesisi yapılmak isteniyor. Biz bununla alakalı 2016 yılından beri mücadele yürütüyoruz bölge halkı, üniversitelerle ve akademik odalarla beraber ve kazandığımız bir dava var. Bu dava sonucunda da katı atık tesisi iptal edilmişti. O dönemin Belediye Başkanı Recep Altepe, şimdiki Belediye Başkanı Alinur Aktaş bu projenin yapılmayacağını bize deklare ettiler. Fakat 2022 yılında baktık ki burada bir plan değişikliği yapılarak Kayapa’daki katı atık tesisi yeniden hayata geçirilmek isteniyor. Burada yer seçimiyle ilgili birçok husus belirtilmişken, akademik odaların ya da üniversitelerin raporlarında Kayapa ön sırada değilken, başka noktala işaret edilmişken ısrarla Kayapa Kuruçeşme noktası yapılmak isteniyor. Bunun da sebebini biz çok iyi biliyoruz, mali kaygılar ve ekonomi. Biz diyoruz ki insan sağlığı, canlıların yaşamı, bu kent paradan ve maliyet hesaplarından çok daha değerli. O yüzden biz bu noktada çöplüğe karşıyız.

“BÖLGE ZATEN MADEN OCAKLARI NEDENİYLE TAHRİP EDİLİYOR”

Biz 13 Aralık’ta Büyükşehir Belediyesi’nde yapılacak ihaleye kesinlikle karşıyız. O ihale iptal edilene kadar mücadeleyi devam ettireceğiz. Bölge zaten maden ve taş ocaklarıyla yoğun bir tahrip altında. Zaten çok yoğun bir kamyon sirkülasyonu var. Şimdi o kamyon sirkülasyonunun 100 katı kadar kamyon yoğunluğunun gelmesine kesinlikle karşıyız. Burada yaşamın durdurulması gibi bir durum söz konusu. Çünkü geçtiğimiz aylarda taşımalı eğitim için kullanılan servislerle kamyonlar bir kaza yaptı ve çocuklar yaralandı. Bu bir örnekken bunun yüzlercesini görme ihtimalimiz var, buna karşı çıkıyoruz. Su kaynaklarının dibine, ormanın içerisine sırf kamulaştırma bedeli düşük diye, sırf Milli Emlak hazinesi orman alanı diye bu çöplüğü yapamazsınız. Çöpler yukarıya taşınmaz. Tüm Bursa’nın çöpünü Nilüfer’e getirmek akla, mantığa, vicdana sığmaz. Nilüferliler çöplerini ayrıştırıyor, çöp üretmemeye çalışıyor ama bugün tüm Bursa’nın çöpünü Nilüfer’e getirmek istiyorlar.

“PROJENİN BAŞARISIZ ÖRNEKLERİ VAR”

İnegöl’deki tesisi gezen Kimya Mühendisleri Odası temsilcimiz, yönetim kurulu üyemiz çok net açıkladı. Tesis nereden baksanız elinizde kalıyor. Sızıntı sularının nasıl deşarj edildiği, nasıl rehabilite edildiği, arıtıldığı ortada değil. Bugün Kayapa gibi devasa bir alanda, yani 2 bin 200 dönümlük bir alana siz bu tesisi yapacağız diyorsunuz ama uygulanmış örnek başarısız bir örnek. Kağıt üzerinde yazmak, çizmek çok basit ama bunu doğanın kalbine, insanların yaşam alanlarına yapmak çok büyük bir suç. Bu suçu ne kent ne de insanlar affeder. O yüzden yol yakınken bu yanlış projeden dönülmesini istiyoruz.

MUHTAR: “MÜCADELEYİ BIRAKMAYIZ”

Yapılmak istenen projeye karşı olduklarını söyleyen Kayapa Mahallesi Muhtarı Ali İhsan Dengiz şu ifadeleri kullandı:

“2016 yılında bir gün ‘Büyükşehir Belediyesi Kayapa’ya çöplük yapıyor’ dediler. ‘Kim yapıyor’ dedim. Belediyeden bir arkadaş aradı, kimin aradığını da bilmiyorum. Toplantıdan 15 dakika önce aradılar. Ben dedim ki kendi mahallesine çarşıyı götürmüş, bize çöplüğü getiriyor. Toplantıya giremedik. Bozbey Başkanımız olmasaydı toplantıya da almıyorlardı bizi. Recep Altepe Başkanımızın ömrü yetmedi bu işe. Akademik odalardaki hocalarımızla beraber defalarca toplantı yaptık, Kayapa’dan binlerce imza topladık, 7 yıldır bu işle uğraşıyoruz. Şu anki Belediye Başkanı Alinur Aktaş’la 3 kere görüştük. Bize dediği şu, ‘bu iş kalktı’. Ben de 10 gün öncesine kadar bu işin kalktığını, bu işi bitirdik diye bakarken meğer iş rafa kalkmış, tekrar yapmaya başlamışlar. Biz mücadeleyi bırakmayız, biz Kayapalıyız.”

YEŞİLTAŞ: AKTAŞ’IN ÜSTÜNDE BAŞKA BİR AKIL MI VAR?

Kayapa halkına destek için toplantıya katılan CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş şöyle konuştu:

“Geldiğimiz noktada yaşam alanlarımıza müdahale ediyorlar. Ağaca, toprağa, suya, her şeye müdahale ediyorlar. Yaşam alanlarımızı tehdit ediyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş buraya yapmayacağız demiş. Peki bu kenti kim yönetiyor, Alinur Aktaş. Peki onun üstünde bir akıl mı var ki talimat veriyor çöplüğü buraya yap diye? O yüzden ne çıkıyor ortaya, kendileri bile yönetemiyorlar demektir. Burada çok önemli bir şeyin altını çizmek istiyorum. Eğer bir yerde bir şeyin yapılmayacağı kararını belediye başkanı vermişse, daha da onun üstünde bir akıl yok. Bu, belediye meclis tutanaklarına da geçmiştir. Ama gün geldi, tekrar yapmak için ortaya çıktılar. Demek ki birileri bir talimat veriyor.

“DÖRT BUÇUK AY SONRA KENTİ İHANET EDENLERİN ELİNDEN ALACAĞIZ”

En büyük güç örgütlü güçtür. Sizler bu birlikteliği oluşturmuşsunuz. Sizin istememenize rağmen bir şey orada olmamalı. Çünkü bu iktidar sürekli aynı şeyi yapıyor. Nereye, ne yapacaksa, ‘ben istedim, oldu’ diyor. Çünkü oradaki yapılacak bir çalışmanın içine oradaki halkı katmıyor. İçine halkı katmazsanız böyle halkta huzursuzluk olur. Bütün kent sürekli böyle çalışmalar yaptıkları için şu anda mutsuz. Yahu bu kenti yaşanmaz hale getirdiniz, burada yaşamak zulme dönüştü. Siz de hiç mi vicdan yok? Bir şey yapacaksanız akademik odalardan teknik bilgiler alın, en iyi onlar bilir. Kentte bir şey yaparken eğer oradaki bütün dinamikleri içine katmıyorsanız böyle yüzünüze gözünüze bulaştırırsınız. Şu an Bursa’yı Türkiye’nin en kötü yönetilen kenti haline getirdiniz. Eğer siz direnirseniz yapamazlar. Siz direnin, biz de CHP olarak sizin yanınızdayız. Birlikte olduğumuz süre içinde biz bu kenti daha yaşanılabilir hale getireceğiz, hiç merak etmeyin. Ama bu proje daha başlamadan bunlar gidecekler. CHP büyükşehir belediyesini alacak. Bu tür projelere izin vermeyeceğiz. Bu kenti hepimizin mutlu yaşayacağı bir hale getireceğiz. Dört buçuk ay sonra kenti ihanet edenlerin elinden kurtaracağız.”