Kayıp 7 gemiciyi arama çalışmaları 14'üncü gününde

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşırken Zonguldak açıklarında 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" isimli gemideki kayıp 7 kişiyi arama çalışmaları 14. gününde sürüyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında batan geminin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları, 14'üncü gününde de devam ediyor.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşırken Ereğli ilçesi açıklarında 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarpıp, batan 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinin 12 mürettebatı ile iletişim kesildi.

Geminin batmasının ardından 12 denizciye ulaşmak için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel birliklerinden SAT komandoları, kayıp denizcileri bulmak için havadan, karadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlattı.

Gemi personelinden 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Dalgıçlar da geminin batığında arama çalışması yaptı.

Kayıp olan kaptan Cemal Turan, 3'üncü Kaptan Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2'nci Makinist Göksel Özel, Usta Gemici Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar ve Yağcı Ömer Hebip'in bulunması için çalışmalar 14'üncü gününde de sürüyor.