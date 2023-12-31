Kayıp çocuk 20 saat sonra dere yatağında bulundu

İzmir'de dünden beri kayıp olarak aranan 13 yaşındaki çocuk 20 saat sonra dere yatağında sağ olarak bulundu.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Bağyurdu Ovacık Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki Ç.K., dün akşam saatlerinde, ailesine ait küçükbaşları otladıkları yerden toparlamak için evden ayrıldı.

Hayvanların bir kısmının meradan döndüğünü ancak Ç.K.'nın dönmediğini gören ailesi, durumu muhtara ve jandarmaya bildirdi.

DHA'nın haberine göre ihbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerinin yanı sıra komando timleri ve jandarma iz takip köpekleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı arama- kurtarma çalışması sonucunda; Ç.K., dere yatağında sağ olarak bulundu. Ç.K.'nın, gece boyunca ormanda mahsur kaldığı, soğuktan ve yabani hayvanlardan korunmak için dere yatağında bir yere sığındığı öğrenildi. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Ç.K., sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı olarak Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.