Kayıp çocuklar

Eğitim Bakanlığı’nın verisine göre okul çağında olan 1 milyon 613 bin çocuk hiçbir eğitim kurumuna kayıtlı değil. MESEM ve açıköğretimle birlikte ise 4 milyonu aşkın çocuk örgün eğitimin dışında.

Mustafa KÖMÜŞ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi verileri acı bir gerçeği yüzümüze çarptı. Önceki gün açıklanan 2022-2023 örgün eğitim istatistiklerine göre okulda olması gereken yüz binlerce çocuk kayıp. Bu çocukların akıbeti ile ilgili neler yapılacağı ise merak konusu.

Tüm kademelerde okul çağında olan ancak örgün eğitimin dışında yer alan çocuk sayısı tam 4 milyon 641 bin 953. Bakanlığın verilerine göre ilkokullarda olması gereken öğrencilerin yüzde 6,2’si eğitimin dışında.

İlkokuldaki toplam öğrenci sayısı ise 5 milyon 535 bin. Bu veriler ilkokul çağında okulda olması gereken 365 bin 888 çocuğun eğitimin dışında kaldığını gösteriyor. Ortaokulda bu oran ilkokuldakinden çok daha fazla. MEB’in verilerine göre ortaokul çağındaki çocukların 100’ünden 8,8’i kayıp. Bu da tam 533 bin 28 çocuğa denk geliyor. Yani ortaokulda olması gereken 500 bini aşkın çocuk eğitimin dışında. En büyük sorun ise ortaöğretimde. Lisede olması gereken yüz binlerce çocuk okulda değil. Üstelik açıköğretim ve mesleki eğitim merkezi (MESEM) gibi uygulamalarla da çocuklar adeta okuldan uzak kalmaya teşvik ediliyor. MEB’in verisine göre tam 714 bin 551 lise çağındaki çocuk hiçbir okula kayıtlı değil. Açıköğretim lisesindeki öğrenci sayısı ise 2 milyon 9 bin 480. Son günlerde oldukça tartışılan MESEM’lere kayıtlı sayısı ise 1 milyon 19 bin 6. Yani lise çağındaki tam 3 milyon 743 bin 37 çocuk örgün eğitimin dışında.

ÖNLÜKLE OLMUYOR

Tabloyu değerlendiren Ali Taştan şunları söyledi: “Ülke genelinde yer altına inmiş 2 bin dolayında sözde okul Medrese bulunmaktadır. 4-18 yaş aralığındaki yüz binlerce çocuk bu sözde okullara gidip dini eğitim almaktadır. Yasaya aykırı kaçak okul açmanın hapis cezası 2013 yılında Yusuf Tekin in müsteşarlığı döneminde kaldırılmıştır. Ve geldiğimiz noktada çocuklarımız resmi okullar yerine kanun dışı açılmış merkezlerde eğitimci olmayan kişilerin insafına terkedilmiştir. Bu duruma seyirci kalan bakan ve yöneticileri öğretim birliği kanunlarına aykırı davranarak suç işlemektedir. Tarikat ve cemaatlerin arka bahçesi vakıf ve derneklerin sözde okullarına yurtlarına giden yaklaşık 2 milyon öğrenci olduğu tahmin edilmektedir. Sıbyan Mektepleri aracılığı ile özellikle okul öncesi düzeyde eğitim alanını tarikat ve cemaatler kaplamıştır. Milli Eğitim Bakanı öncelikle bu çocukların resmi okullara dönmelerini sağlamalıdır. Bunun yanı sıra hayat pahalılığı ve ekonomik zorluklar çocuklarımızın çalışmasına neden olmuştur. Ülke genelinde 700 binim üzerinde çalışan çocuk 150 bin de iş arayan çocuk bulunmaktadır. Hayat pahalılığı okuldan kopuşları hızlandırmıştır. Resmi veriler eğitim sistemimizin içine düşürüldüğü aczi ortaya çıkarmıştır. Öğretmene önlük dağıtmak değil çocukları okulla buluşturmak MEB’in başat ilkesi olmalıdır.”

ÖZER HESAP VERMELİ

Okullaşma oranlarına da değinen Taştan şöyle devam etti: “Önceki Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tüm eğitim kademelerinde okullaşma oranlarının yüzde 99 olduğunu ifade etmişti. MEB in verilerine göre ilkokulda okullaşma yüzde 93, ortaokulda 91 ve ortaöğretimdr yüzde 91 olarak gerçekleşmiştir. Bu veriler önceki bakanın kamuoyunu yanılttığının ispatı olmuştur. Takke düşmüş kel görünmüştür. Özellikle Milli eğitimin önceki Bakanı kamuoyunu bile bile yanıltmasının hesabımı vermelidir. Ayrıca MEB in verileri 10 öğrenciden birinin okullaşamadığını ortaya koymuştur. Milli eğitimi yönetenler çok başarılı bir eğitim sistemimizden dem vursa da MEB’i yönetenlerin ayıbı ortadadır. Nitelikli eşit adil eğitimden bahsetmek bile mümkün değildir. 10 çocuktan biri okula bile ulaşamamıştır.”

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Tüm kademelerde erkekler kızlardan fazla

MEB’in verilerinde en çok dikkat çeken noktalardan biri de öğrenci sayıları oldu. İlkokul, ortaokul ve lisede, yani tüm kademelerde erkek öğrencilerin sayısı daha fazla. Erkek öğrenciler kız öğrencilerden ilkokulda 161 bin, ortaokulda 58 bin, ortaöğretimde ise tam 330 bin 425 daha fazla. Örgün eğitimdeki erkek öğrencilerin kız öğrencilerin sayısı tam 549 bin daha fazla.