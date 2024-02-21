Kayıp çocuklar için bir yıl sonra resmi yazı: Acele etmeseydiniz

Emniyetin talebiyle 6 Şubat depremlerinde kaybolan çocuklarla ilgili Hatay’daki okullarda araştırma yapılması istendi. Gönderilen yazıda, 26 çocuğun kayıp olduğu aktarıldı, “okullarda kayıtlarının olup olmadığı” soruldu.

Uğur ŞAHİN

Tam 53 bin 537 kişinin yaşamını yitirdiği Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yılı aşkın süre geçti. Ancak hâlâ onlarca kişi kayıp durumda. Deprem Mağdurları ve Kayıp Yakınlarıyla Dayanışma Derneği’ne göre (DEMAK) 38 çocuktan haber alınamadı. Ülke yakın tarihinin en büyük felaketi olarak gösterilen depremlerin birinci yılında, okullara bir yazı gönderildiği ve kayıp çocukların kayıtlarının bulunup bulunmadığının sorulduğu açığa çıktı. Üstelik okulda olup olmadığı sorulan çocuklar arasında daha iki yaşında olanlar da var.

8 Şubat tarihinde Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’nden “Deprem Sebebi İle Kayıp Olan Çocuklar Hakkında” başlığıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bir yazı gönderildi. Söz konusu yazıda, kayıp çocukların okullarda herhangi bir kayıtları olup olmadığının araştırılması talep edildi. İl Emniyet Müdür Yardımcısı imzalı yazıda, şu ifadelere yer verildi: “06/02/2023 günü Kahramanmaraş ili merkezli meydana gelen deprem neticesinde Hatay ilimizde ikamet eden, 06/02/2023 tarihinden itibaren haklarında herhangi iz ve emare bulunmayan çocuk şahıslar hakkında, Hatay İl Emniyet Müdürlüğümüze ve diğer İl Emniyet Müdürlüklerimize kayıp çocukların bulunması amacı ile kayıp müracaatında bulunulmuştur. Belirtilen kayıp çocukların ilimizde veya ülke genelinde Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarda herhangi bir kayıtlarının olup, olmadığı bilgisinin ülke bazında araştırılarak tarafımıza bilgi verilmesi hususunu arz ederim.”

KAYITLARI ARAŞTIRILSIN

Bunun üzerine dört gün sonra, 12 Şubat tarihinde İl Millî Eğitim Müdürlüğü de bir yazı kaleme aldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen yazıya, kentte deprem sonrası kaybolan çocukların listesi de eklendi. Yazıda şöyle denildi: “06/02/2023 günü Kahramanmaraş ili merkezli meydana gelen deprem neticesinde Hatay ilimizde ikamet eden, 06/02/2023 tarihinden itibaren haklarında her hangi iz ve emare bulunmayan çocuk şahıslar hakkında, Hatay İl Emniyet Müdürlüğümüze ve diğer İl Emniyet Müdürlüklerimize kayıp çocukların bulunması amacı ile kayıp müracaattın da bulunulmuştur. Ekli listede belirtilen kayıp çocukların ilçenize bağlı okullarda herhangi bir kayıtlarının olup, olmadığı bilgisinin araştırılarak tarafımıza bilgi verilmesi hususunu rica ederim.”

DEMAK 38 çocuktan haber alınamadığını açıklamıştı.

2 YAŞINDA ÇOCUK NASIL OKULDA OLSUN?

Kentteki depremler sonrasında 26 kayıp çocuğun olduğunun aktarıldığı resmi yazıda, çocukların isimleri ve doğum tarihleri gibi bilgilere yer verildi. Ancak okulda olup olmadığı sorulan çocuklardan biri, 2022 doğumlu. Aynı şekilde listede olan çocuklardan biri daha 2022 doğumlu.